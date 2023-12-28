Собянин: Доля Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России составляет около 17%

Доля столичной продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) России за январь – сентябрь 2023 года составляет около 17%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«В этом году Москва упрочила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта в другие страны. По итогам трех кварталов 2023 года доля ННЭ столицы составляет около 17%. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования. Почти четверть ННЭ Москвы – продукция машиностроения. Товары этой категории поставляют в Белоруссию, Китай, Казахстан, Индию, Турцию, Алжир, Узбекистан и Египет», – говорится в сообщении.

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Мэр отметил, что продукция химической промышленности (пластмассы, каучук, растворители, неорганические красители, лакокрасочные материалы) составляет 18% экспорта. Ее закупают Бразилия, Беларусь, Китай, Казахстан, Индия, Турция и Мексика.

«Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности – 4% – продают в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан», – добавил Собянин.

Также предприятия Москвы продают за границу лекарственные средства, бытовую химию, косметическую продукцию, полиграфическую продукцию.

Он подчеркнул, что, несмотря на введенные в 2022 году санкции, производители смогли нарастить экспорт, прежде всего за счет увеличения товарооборота с давними партнерами – дружественными странами.

«Объем ННЭ московской продукции в них за три квартала текущего года вырос на более чем 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. От всего ННЭ города это около 90%. Параллельно компании стали выходить и на новые рынки, при этом некоторые и вовсе впервые вышли на экспорт в Сенегал, Иран, Египет, Саудовскую Аравию и Туркменистан. Активно ведется работа по поставкам отечественного RFID-оборудования в страны Северной Африки и Ближнего Востока, а в Иран – оборудования, предназначенного для автоматического предупреждения пожара», – сообщил Собянин. По его словам, такой результат был бы невозможен, если бы власти города в течение многих лет не выстраивали систему эффективной поддержки московской промышленности, включающую не только механизмы финансирования и кредитования, но и организацию площадок для диалога между потенциальными бизнес-партнерами.

«Так, столичным экспортным центром «Моспром» за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, во время которых столичные экспортеры провели более 2,4 тыс. бизнес-встреч», – отметил Собянин.

Он добавил, что для многих компаний такие встречи оказались крайне полезными и позволили расширить номенклатуру поставок.