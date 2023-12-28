Собянин объявил о завершении реконструкции корпуса больницы №52

"Сергей Семенович, вы упомянули про ковид, действительно, пандемия завершилась, но, тем не менее, инфекция осталась. Мы, безусловно, не просто так много чего придумали, мы, естественно, об этом написали, и теперь это учебное пособие, по которому будут учиться наши коллеги, студенты и практикующие доктора. Называется эта книга "Трудный пациент в ковиде", но, Сергей Семенович, абсолютно искренне, без вас ничего бы не получилось. Та помощь, та поддержка, которая была, особенно в самом начальном этапе, когда все были в растерянности, она просто сделала то, что мы имеем, те результаты, которыми может гордиться и страна, и мир в целом, потому что результаты космические", - сказала главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.