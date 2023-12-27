На Кольцевой линии метро запустили «вязаный» поезд

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске на Кольцевой линии столичного метро «вязаного» поезда.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Пассажиры московского транспорта любят тематические поезда. Приглашаем прокатиться в праздничных составах во время новогодних каникул», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что состав оформлен в красном цвете. На вагонах размещены объёмные декоративные элементы, похожие на пряжу и снежинки.

Кроме того, к новогодним праздникам на линии вышли праздничные составы МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда.