Температура в городах Западной Сибири в Новый год не опустится ниже минус 8-10 градусов

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в городах Западной Сибири будет колебаться от минус 8-10 градусов в Кемерове до минус 2-4 на Алтае. Об этом рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

"В этом году мы предполагаем, что в новогоднюю ночь в Новосибирске температура составит минус 4-6 градусов. <…> В Томске температура в эту ночь будет несколько ниже - от 8 до 10 [градусов] мороза, но интенсивность снега больше, также ветер слабый. В Кемерове температура прогнозируется от 5 до 7 [градусов] мороза, умеренный снег, но здесь еще будет ветер от 12 до 14 м/с", - сказала Лапчик.

Кроме того, в Барнауле температура предполагается выше - 2-4 градуса мороза, ветер до 13-17 м/с, метели и снег. В Горно-Алтайске температура не будет опускаться ниже минус 2-4 градусов, ветер 10-12-м/с, преимущественно без осадков.

При этом синоптик уточнила, что 29-30 декабря в Томскую область из европейской части России сместится центр активного циклона - прогнозируются усиление ветра до 10-17 м/с с порывами до 23-24 м/с, гололед и мокрый снег. При этом в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае влияние циклона будет ощущаться не так значительно. К 31 декабря непогода уже полностью прекратится.