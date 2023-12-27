Пушкинский музей опубликовал график работы в новогодние праздники

«Главное здание и Галерея будут работать в следующем режиме: 31 декабря – с 10:00 до 18:00 (вход до 17:00), с 2 по 7 января – с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00), 1 и 8 января оба здания закрыты. Мемориальная квартира Святослава Рихтера будет работать 31 декабря с 11:00 до 17:00 (вход до 16:00), с 1 января по 8 января – закрыта. Детский центр «Мусейон» и молодежное пространство «Пушкинский.Ю» в период с 30 декабря по 3 января закрыты, с 4 по 8 января работают в стандартном режиме», – говорится в сообщении.