На ВДНХ разыграли 18 путевок в лучшие отели Крыма

На стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма. Среди участников мероприятий разыграли 18 путевок в лучшие отели и санатории крымского полуострова.

© Минэкономразвития Крыма

Активно посещают выставку как жители города, так и туристы. Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, крымский стенд пользуется большой популярностью среди гостей выставки благодаря активной деятельности: проводятся полезные консультации, мастер-классы.