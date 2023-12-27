На ВДНХ разыграли 18 путевок в лучшие отели Крыма
На стенде Республики Крым завершилась декада крымского туризма. Среди участников мероприятий разыграли 18 путевок в лучшие отели и санатории крымского полуострова.
Активно посещают выставку как жители города, так и туристы. Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, крымский стенд пользуется большой популярностью среди гостей выставки благодаря активной деятельности: проводятся полезные консультации, мастер-классы.
Выставка продлится до середины апреля 2024 года. На протяжении всего периода проведения посетителей ожидают разнообразные культурные и развлекательные мероприятия, а также насыщенная программа.