Поезд Деда Мороза прибыл на Белорусский вокзал

Праздничный поезд главного зимнего волшебника Деда Мороза прибыл на столичный Белорусский вокзал. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

— В этом году поезд уже прошел 23 тысячи километров и посетил 61 город (России — прим. «ВМ»). Больше 270 тысяч участников посетило этот поезд, — сообщил Иван Колесников.

Стоянка новогоднего поезда продлиться с 10 утра до 10 вечера 27 декабря. В его салоне каждый желающий сможет принять участие в торжественной программе и продегустировать блюда разных народностей страны. На поезде также можно приобрести сувениры.

Далее поезд Деда Мороза отправится в Муром, расположенный во Владимирской области, передает РИА Новости.

На Кольцевой линии столичного метрополитена запустили поезд, приуроченный к новогодним праздникам и Рождеству. Он задекорирован вязкой, напоминающей теплый праздничный свитер.

В Москве на линии также вышли украшенные к Новому году поезда метро, МЦД, трамваи, а также автобусы, электробусы и электросуда.