Москвичам рассказали об аномально теплом конце года

На последней неделе декабря четверг станет самым холодным днем в Москве, при этом с пятницы и до конца 2023 года будет всплеск тепла. Об этом NEWS.ru заявил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

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Специалист уточнил, что 28 декабря жителей столицы ожидает -4…-6 градусов, а 30 и 31 декабря воздух прогреется до +2 градусов. Вероятно выпадение осадков в виде мокрого снега.

«Зимние пейзажи в Москве вновь сменятся на оттепель. Четверг станет самым холодным днем на неделе», — сказал Шувалов.

По его словам, несущественное понижение температуры также может произойти 1 января.

В свою очередь, климатолог Алексей Карнаухов отметил в разговоре с ОТР, что «тренд на глобальное потепление не просто существует», а оказывает «доминирующее влияние на климат». Собеседник телеканала подчеркнул, что некоторые говорят о неожиданной оттепели, вместе с тем сегодня это кажется нормальным, а раньше сильно бы удивило.