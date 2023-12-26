В столичном метро сыграли фрагмент из "Щелкунчика" Большого театра

Этой зимой москвичи устроили интересный флэшмоб: собрать всех "Щелкунчиков", проходящих на разных площадках. Кому-то удалось добыть билеты в Большой, кто-то попал на единственное в этом году представление в театре Наталии Сац. А некоторым повезло поистине сказочно - они посмотрели "Щелкунчика" прямо в столичном метро.

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Фрагмент балета Петра Чайковского сыграли в минувшие выходные солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко. А импровизированной сценой стал главный вестибюль станции "Маяковская". Одну его половину превратили в зрительный зал, расставив стулья, на другой соорудили сцену. Площадка получилась в 20 раз меньше, чем привычная танцорам сцена в Большом, но, как говорится, мастерство не растеряешь - танцоры прекрасно справились и на маленькой сцене. А больше никакого реквизита и не понадобилось - подсвеченные софитами интерьеры "Маяковской" удачно вписались в атмосферу сказки.

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Для показа был выбран кульминационный фрагмент балета - битва Щелкунчика и Мышиного короля. Аккомпанировал танцорам живой оркестр. "Правда, дирижер стоял к нам спиной - и это было, пожалуй, вторым непривычным моментом после размера сцены", - поделилась после окончания представления Кристина Кретова. И она, и ее партнер по спектаклю Игорь Цвирко обратили внимание еще на одну деталь: реакция зрителей в метро была очень живой и теплой. Появление главных героев, как и особенно сложные па они встречали бурными аплодисментами. В Большом театре, по словам танцоров, такое случается не всегда.

Зрители, впрочем, тоже были не совсем обычными. Просто так попасть на представление с улицы было нельзя. Билеты не продавались, а вручались тем, кто оставлял новогодние пожелания в адрес метрополитена. Среди отзывчивых пассажиров провели конкурс, победителей которого определяли не люди, а искусственный интеллект. "Я отправила пожелание и забыла. А когда позвонили с незнакомого номера, еще и трубку не взяла. Но организаторы конкурса оказались настойчивыми, раза с третьего дозвонились. Я в это время была на работе. Когда сказали, что выиграла два билета, визжала так, что из соседних отделов прибегали спрашивать, что случилось", - со смехом рассказывает одна из зрительниц Инна Габозова. Второй билет она отдала подружке, чтобы не так страшно было возвращаться домой. Ведь представление было частью проекта "Ночь в метро" и, соответственно, начиналось ночью, когда в подземке уже не ходили поезда.