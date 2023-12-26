На катке в Парке Горького в Москве покажут фестивальные мультфильмы

Специальный кинопавильон появится на катке в Парке Горького в Москве, в нем можно будет увидеть цикл анимационных картин из программы Большого фестиваля мультфильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"На самом большом катке Москвы в новогодние каникулы появится новый формат отдыха, совмещающий катание на коньках с просмотром мультфильмов. С 28 декабря по 7 января в Парке Горького представят цикл российских анимационных фильмов для детей. Они входят в программу Большого фестиваля мультфильмов - международного анимационного фестиваля, который проводится с 2007 года. 13 авторских короткометражных мультфильмов покажут в специальном кинопавильоне, где установят большой экран и обустроят зрительный зал", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что вход в кинопавильон будет свободный для посетителей основного катка, а также для семей, пришедших на детский каток. Все мультфильмы - это добрые семейные зимние истории. В частности, можно будет увидеть работу Светланы Андриановой "Звездочка" о приключении маленькой звездочки в новогоднюю ночь, мультфильм режиссера Натальи Чернышевой "Снежинка" о мальчике, мечтающем о снеге и получившем письмо со снежинкой внутри, картину "Дикие соседи" Дарьи Зиминой и другие короткометражные мультфильмы. Проводить показы планируют в течение всего дня, в утренний и вечерний сеансы. Павильон расположится у проката №3, рядом с хоккейной коробкой.