Атмосферное давление побило рекорд 48-летней давности в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в Москве побило рекорд 48-летней давности. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, 26 декабря атмосферное давление на территории Москвы опустилось до 724,6 мм ртутного столба — это самый низкий показатель для этого дня с 1975 года. При этом нормальным давлением для Москвы в этот день является 748 мм ртутного столба.
«Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 мм ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 мм ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом», — рассказал Вильфанд.
Метеоролог также уточнил, что в ближайшие дни атмосферное давление останется на низких значениях. По его словам, жителей столицы ждёт мягкая и пасмурная погода с осадками.
Ранее врач рассказал о влиянии низкого атмосферного давления на самочувствие.