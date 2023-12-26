В Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза: почему их стоит посетить

Усадьба Деда Мороза в парке Кузьминки очень популярна. До конца года билеты на новогодние экскурсии и мастер-классы уже распроданы. Чтобы разнообразить досуг москвичей и привлечь публику на другие площадки, впервые в этом году заработают три филиала усадьбы. Рассказываем, что это будут за филиалы и почему стоит их посетить.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка, откроются площадки 29 декабря в трех парках.

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"В рамках проекта ("Сказки Деда Мороза" - прим. "РГ") в каждом из трех парков создали специальные павильоны - локации. Вход в них бесплатный. А гостей будут встречать персонажами мультфильмов и фильмов, знакомых с детства. Запланирована большая анимационная программа, новогодние мастер-классы и игры", - отметили в пресс-службе.

И добавили, что стоит обратить внимание на наряды основных сказочных героев - аниматоров. Их создавали специалисты комплекса костюма и реквизита Киностудии им. М. Горького. Причем за основу были взяты аутентичные костюмы, как мультипликационных персонажей, так и героев фильмов. В Измайловском парке локация посвящена "Снежной королеве". Павильоны здесь оформлены так, словно их перенесли из мультика 1956 года Льва Атаманова. Тут есть настоящие улочки Старого городка, Зачарованный лес. Особняком стоит дворец с тронным залом Снежной королевы. Встречать гостей здесь будет Кай, Герда, маленькая Разбойница и другие персонажи. Несмотря на то, что постройки иллюминированы, новогоднюю атмосферу создаст праздничная ель, рядом с которой расположен трон Снежной королевы и зеркальный лабиринт.

В парке Олимпийской деревни оживут герои мультфильма "Простоквашино" и его продолжения, снятого в 2018 году режиссерами Е. Жирковой, А. Кузиной, М. Солошенко. Побывать можно в доме Дяди Федора, на почте у Печкина, в коровнике Матроскина. К каждому можно будет зайти или участвовать в квесте и мастер-классах. Общаться с ребятами будут Шарик, Дядя Федор и его родители, Печкин и другие герои.

Зимнюю сказку "Морозко" по мотивам одноименного фильма Александра Роу 1964 года воссоздали в ландшафтном парке "Митино". Здесь поставили павильоны в виде дома мачехи Настеньки, соорудили сказочный лес с домом и санями Морозко. Встречать и развлекать гостей будут озорной Старичок-Боровичок, Разбойники, Баба-яга и Марфушенька-душенька.

В период новогодних праздников и каникул на каждой из локаций гостей будет ждать и творческая программа. Например, приготовлены мастер-классы по украшению имбирных пряников, лепке и росписи новогодних фигурок. Из активностей стоит отметить гонки на снегоступах и хоккей на снегу.

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