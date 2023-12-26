В Москве фотовыставку посвятили построенным в 2023 году соцобъектам

На Гоголевском бульваре Москвы открылась фотовыставка «Главный импульс города», посвящённая итогам развития столицы в 2023 году.

Посетители смогут увидеть фотографии основных московских объектов, построенных и открытых в этом году, а также ознакомиться с итоговыми данными столичного Стройкомплекса, сообщает НСН.

В частности, в 2023 году открылись Дворец технологий и научно-образовательный корпус кластера МГТУ им. Баумана, многофункциональный кластер «Ломоносов», три флагманских центра по оказанию экстренной медпомощи на базе крупных многопрофильных столичных больниц, ледовый дворец «Кристалл» в СК «Лужники», Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и др.

Фотовыставка продлится до 7 января 2024 года. Генеральным партнёром выступило АО «Мосинжпроект».