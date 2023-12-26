Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы провел в Армении мероприятия для россиян

В 2023 году в Республике Армения при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС) прошел ряд мероприятий для соотечественников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

«В Ереване в концертном зале имени Татьяны Айрапетян специальной музыкальной школы имени Петра Чайковского с большим успехом прошел международный фестиваль русского, классического и современного романса «Армянская романсиада», который является составной частью Московского международного конкурса молодых исполнителей «Романсиада». Поддержка русской культуры, национальных традиций, сохранение и популяризация русского языка за рубежом посредством музыкального искусства, а также популяризация русского романса как неотъемлемой части русской культуры является основной целью проведения фестиваля-конкурса», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники «Армянской романсиады» – молодые исполнители, студенты творческих учебных заведений, артисты театров и концертных организаций в возрасте от 17 до 28 лет из Армении. Конкурс прошел в четыре этапа: конкурсанты исполняли романс композитора-классика, затем – романс композитора-современника, потом – романс другого жанра (салонный/цыганский/актерский и т. д.) и, наконец, национальный романс.

«В результате четырех конкурсных этапов лауреатами стали шесть вокалистов. В ходе «Армянской романсиады» жюри оценивало глубину прочтения произведения, владение исполнительским мастерством, понимание стиля исполняемого произведения и музыкальную культуру, а зрители наслаждались прекрасным вокалом. Обладатель Гран-при фестиваля примет участие в Московском международном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада», – уточнили в департаменте.

Также в этом году в Ереване при поддержке ДВМС открылась Медиашкола правительства Москвы для молодых соотечественников. В мероприятии приняли участие 60 участников из 15 стран СНГ, Европы, Африки и Ближнего Востока. В рамках медиашколы были проведены серии образовательных мастер-классов, посвященных работе с медиа, навыкам продвижения проектов в социальных сетях, работе в кадре и созданию видео и текстового контента в различных форматах. В программу также входили квизы, квесты и культурные мероприятия.

Помимо этого, в Армении прошла серия мероприятий, посвященных 876-летию основания Москвы. В Ереване состоялось ледовое шоу в честь дня рождения российской столицы, в ходе которого выступили юные, талантливые фигуристы Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея. Фигуристы исполнили как уже давно прокатанные, так и новые номера, специально подготовленные для мероприятия. «Кульминацией шоу стало показательное выступление Аделии Петросян. Талантливая ученица знаменитой Этери Тутберидзе исполнила зажигательный номер «Цыганочка», вызвав бурные овации зрителей. По окончании шоу Аделия провела для юных фигуристов мастер-класс, который они ждали с большим нетерпением и четко следовали профессиональным советам и наставлениям титулованной гостьи из Москвы», – добавили в ДВМС.

В пресс-службе отметили, что ледовое шоу было организовано совместно с Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Ереване, Ереванской спортивной школой фигурного катания и хоккея при поддержке мэрии Еревана.

Кроме того, в Ереванской детско-юношеской спортивной школе комплексных видов спорта был организован II ежегодный турнир по фехтованию, в котором приняли участие более 50 спортсменов в возрастной группе до 14 лет. А в шахматном турнире, посвященном 876-летию Москвы приняли участие лучшие шахматисты Армении. Более 100 спортсменов приняли участие в отборочном туре, шесть из которых вышли в финал, где встретились с сильнейшими гроссмейстерами.

В департаменте сообщили, что в честь дня рождения Москвы около 200 талантливых юношей и девушек из пяти регионов Армении выступили в праздничном концерте во Дворце культуры в Армавире.

В декабре 2023 в «Доме Москвы» в Ереване состоялся поэтический вечер и концерт, посвященный «Битве под Москвой». На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и ребята из четырех школ, где изучают русский язык. Ученики подготовили выступление, на котором звучали песни и стихотворения, посвященные данному событию, а затем пообщались с ветеранами.

В конце декабря в городах Ереван и Капан пройдут праздничные фестивали «Елка Москвы».