Бочкарев: Для строительства станций столичного метро используются отечественные материалы и оборудование

Для строительства и отделки станций московского метро используются материалы и оборудование российского производства. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Станции подземки – это отделочные работы десятков тысяч квадратных метров помещений, это множество сложных инженерных систем: безопасности, автоматизации и контроля. При формировании перечня производителей материалов и оборудования предпочтение отдается отечественным производителям. География поставок весьма обширна – от Санкт-Петербурга до Поволжья и Урала. Не будет преувеличением сказать, что строительство московского метро – результат работы промышленности всей страны», – приводятся в материале слова Бочкарева.

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Заместитель мэра уточнил, что в северной столице производят эскалаторы, уральцы поставляют рельсы, а в Нижегородской и Новосибирской областях создают стрелочные переводы.

«Панели из сотового алюминия, широко применяемого при архитектурной отделке станций метро, изготавливают на предприятии в городе Видное Московской области», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в Москве и Подмосковье расположены высокотехнологичные производители систем магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

«При этом выпуск высокотехнологичной продукции не ограничивается столичным регионом – он налажен во многих российских городах. Например, оборудование слаботочных систем, радиосвязи и оповещения производят в Белгороде, Екатеринбурге и Перми», – сказал Кравцов.

Заместитель гендиректора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев, чьи слова также приводятся в сообщении, пояснил, что в настоящее время специалисты инжинирингового холдинга создали и развивают цифровую платформу контрагентов, которая является интерфейсом взаимодействия с подрядчиками и поставщиками.

«Платформа представляет собой мультисервисный инструмент, уникальный для строительной отрасли. Для каждого контрагента на цифровой платформе создается интерактивный личный кабинет с набором услуг. Помимо работы с договорами будет возможность работать с финансовыми рассказал, такими как согласование банковских гарантий, получать информацию о возможном кредитном лимите и кредитном рейтинге», – объяснил Гусев.