Пользователи приложения «Госуслуги Москвы» скачали его более 9,8 млн раз за 11 лет

Первому городскому мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет, за это время его скачали более 9,8 млн раз, при этом свыше 800 тыс. раз – в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» стало доступно жителям практически сразу после появления первых городских электронных услуг и сервисов. На тот момент смартфоны только набирали популярность, но уже тогда город понимал важность развития мобильного формата получения онлайн-услуг. И если в 2012 году жители могли воспользоваться всего несколькими функциями, то сейчас через приложение можно решить практически любую повседневную задачу. В числе самых востребованных – просмотр оценок и посещаемости ребенка в школе, запись к врачу, получение и оплата единого платежного документа и передача показаний счетчиков. Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

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Отмечается, что с помощью приложения москвичи в любое удобное время могут оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать единый платежный документ, записываться к врачу, быть всегда в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка, а также заказывать и оплачивать блюда из меню в школьной столовой и выполнять другие действия. Среди наиболее востребованных у горожан сервисов приложения – «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе», «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ», а также «Внесение показаний». Пользуются спросом и сезонные сервисы, например москвичи узнают график отключения горячей воды в теплое время года.

Сервисы «Электронный дневник» и «Мой ребенок в школе» позволяют родителям знать об успеваемости детей и посещении ими учебного учреждения, пополнять баланс лицевого счета «Москвенок» для оплаты питания в столовой, устанавливать лимит ежедневных трат ребенка в буфете и формировать список нежелательных покупок. Кроме того, в разделе «Мой ребенок в школе» можно выбрать и заказать блюда из меню школьной столовой. Во вкладке «Горячее питание» представлена информация о перечне блюд, их составе, калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов. Чтобы получить доступ к сервису «Мой ребенок в школе», необходимо дополнительно оформить заявление на подключение услуги «Посещение и питание». Сервис «Запись к врачу» помогает горожанам попасть на прием к специалистам столичных поликлиник. Здесь можно выбрать удобные дату и время посещения медучреждения, а при необходимости отменить или перенести запись. Благодаря сервису «Начисления за ЖКУ» москвичи получают информацию о едином платежном документе и оплачивают его. Для этого нужно указать сведения о квартире и код плательщика в личном кабинете на портале mos.ru.

Также горожане активно используют сервис «Внесение показаний». Передать данные с приборов учета можно в разделе «Счетчики воды», для этого нужно заполнить электронную форму, указав адрес, номер квартиры, 10-значный код плательщика и значения показаний. В разделе «Счетчики электричества» передают данные приборов учета электроэнергии. Здесь также можно узнать статус поверки электросчетчиков, оплатить счет за электроэнергию, получить информацию о текущем балансе и задолженности, просматривать архивы показаний. Дополнительно к сведениям о квартире и коде плательщика нужно указать номер приборов учета на mos.ru или в приложении. «Госуслуги Москвы» позволяют записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, проверить и оплатить счета за городские услуги в сервисе «Мои платежи», получить информацию об эвакуации автомобиля или пополнить карту «Тройка». Кроме того, здесь всегда можно найти актуальные новости и карту города.