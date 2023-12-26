Проект «Библиотека Вдохновителей» подвел итоги работы

Организаторы проекта профориентационного наставничества «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему» подвели итоги работы в уходящем году.

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За это время было совершено свыше 230 тысяч просмотров трансляций в прямом эфире, составлен внушительный список рекомендательной литературы из почти полсотни книг в самых разных жанрах.

Проект был создан Российской государственной библиотекой для молодежи и Всероссийским движением «Вдохновители» при поддержке Минкульта и Минпросвещения России. Основными задачами «Библиотеки Вдохновителей» стали знакомство молодежной аудитории с лидерами различных профессий, возможность дать представителям молодого поколения реальную возможность получить импульс для собственного развития и мотивировать их к чтению и самообразованию.

— В последнее время я люблю читать книги про мозг, потому что он — огромная неизведанная планета, которая отвечает за то, как мы себя ведем, воспринимаем и интерпретируем факты. Книжки в моем списке так или иначе связаны с этой темой, — поделился замглавы Россотрудничества, специалист, развивающий профессиональную систему благотворительности в России Дмитрий Поликанов.

В проект вошли и детские сказки, и авторская поэзия, и нон-фикшн по истории, антропологии, психологии, информационным технологиям и классическая литература. В пресс-службе организаторов отметили, что широкий перечень жанров, включенных в рекомендации проекта, свидетельствует о том, что на развитие личности и профессионализма влияет не только выбор книг, но и сам навык чтения.