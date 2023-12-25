Собянин вручил награды московским учителям

Собянин вручил награды выдающимся работникам сферы образования столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды выдающимся работникам сферы образования столицы. Педагоги получили почетные знаки «Заслуженный учитель города Москвы» и звания «Почетный работник образования города Москвы». Церемония состоялась в понедельник, 25 декабря, в Белом зале мэрии столицы.
Глава города отметил, что работа учителя стала сложнее, претерпев изменения со временем. В частности, педагогический труд по сравнению с советскими годами получил новые задачи — тогда не было Единого государственного экзамена и целенаправленной подготовки к поступлению в высшее учебное заведение. Сейчас учителя готовят воспитанников к самостоятельной жизни и помогают им разобраться в ставшем значительно сложнее мире. Педагоги справляются с поставленными задачами, и их можно назвать лучшими не только в стране, но и одними из самых лучших в мире, подчеркнул Собянин.
— С наступающим Новым годом и, конечно, с заслуженными наградами. Вы прошли огромный путь, вложили много своей души, таланта, я думаю, что если не всю, то значительную часть вашей жизни. Вы, конечно, сделали свою работу достойно. Москва гордится вами. Я вам тоже очень благодарен, — приводит слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
Государственные награды России и Москвы получил 41 человек, каждый из которых внес свой вклад в развитие города в этом году. Церемония состоялась 19 декабря.
Также Сергей Собянин поздравил лауреатов конкурса «Московская реставрация» 2023 года. Победителями стали 28 участников. Среди отмеченных памятников культурного наследия — павильоны ВДНХ № 1 «Центральный», № 31 «Геология» и № 51 «Мясная промышленность», а также Театр эстрады, доходный дом Натальи Тюляевой и еще 18 объектов.