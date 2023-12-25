Собянин вручил награды московским учителям

Глава города отметил, что работа учителя стала сложнее, претерпев изменения со временем. В частности, педагогический труд по сравнению с советскими годами получил новые задачи — тогда не было Единого государственного экзамена и целенаправленной подготовки к поступлению в высшее учебное заведение. Сейчас учителя готовят воспитанников к самостоятельной жизни и помогают им разобраться в ставшем значительно сложнее мире. Педагоги справляются с поставленными задачами, и их можно назвать лучшими не только в стране, но и одними из самых лучших в мире, подчеркнул Собянин.