В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях
Причиной отключения электричества в зданиях в центре Москвы стало отключение двух кабельных линий напряжением 10 кВ.
В настоящее время произведены переключения для подачи напряжения по резервной схеме и ведутся работы по подключению всех зданий, в которых электричество было отключено, к постоянной схеме электропитания.
Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме», – отметили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.