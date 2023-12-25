В Музее Победы расскажут о встрече Нового года на фронте

В Музее Победы 26 декабря состоится мастер-класс «Фронтовая елка, или как встречали Новый год на фронте». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— Мероприятие пройдет на площадке «Школьный музей Победы» в рамках работы выставки «Вечный огонь памяти». Участниками занятия станут ученики московских школ № 1944 и № 1161, — говорится в сообщении.

Новый год оставался любимым праздником и в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Юным гостям расскажут, как праздновали наступление главного зимнего праздника не только в тылу, но и на фронте, а также о том, как защитники Отечества проводили новогодние дни, как и чем украшали елку, какие загадывали желания в праздничную ночь.

В завершении мероприятия школьники также нарядят новогоднюю елку, как это делали их прадеды в годы войны. Посетители музея могут присоединиться в качестве слушателей. Начало мастер-класса в 13:00.