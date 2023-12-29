«КП» составила топ новогодних ярмарок сезона 2023-2024

С конца ноября 2023-го и по 10 января 2024 года в Москве проходят новогодние ярмарки - там можно найти различные варианты подарков, перекусить, покататься на аттракционах и поучаствовать в мастер-классах. «Комсомольская правда» составила топ столичных ярмарок.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади

Видео дня

На этой ярмарке можно встретить скоморохов и попробовать традиционные блюда - «все как 300 лет назад в купеческие времена», пишет «КП». В подарок себе и близким там можно купить расписные елочные игрушки, варежки и валенки с узорами, расписные пряники и разные виды матрешек. Цены на главной ярмарке страны выше среднего, отмечает газета.

Сроки работы: 29 ноября 2023-го - 29 февраля 2024 года

Ярмарка на Кузнецком мосту

На выставке-ярмарке на Кузнецком мосту можно купить домашний текстиль, украшения, керамические фигурки, предметы интерьера, искусственные елки, игрушки в советском стиле и разнообразные угощения. Проходит выставка в Московском доме художника.

Сроки работы: 30 ноября - 30 декабря 2023 года

«Рождественский дар» в Сокольниках

Православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» каждый год традиционно проходит в Сокольниках. Среди участников ярмарки - монастыри и храмы, на их стендах можно найти иконы, свечи, православную литературу, продукцию монастырских и фермерских хозяйств, а также одежду и сувениры.

Сроки работы: с 23 по 28 декабря 2023 года

«Новогодние подарки» в «Тишинке»

В Торгово-выставочном комплексе «Тишинка» (Тишинская площадь, 1) проходит ярмарка, где можно купить сувениры и новогодние игрушки, одежду и обувь от российских дизайнеров, аксессуары и украшения ручной работы, винтажные товары, мед, фермерские экопродукты и сладости. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию подарков своими руками.

Сроки работы: 21 - 24 декабря 2023 года

Ярмарка в «Иностранке»

«КП» отмечает, что Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы каждый год устраивает рождественскую ярмарку. В прошлом году в рамках ярмарки состоялась встреча «Рождественские традиции в Польше» и был организован разговорный клуб. Для гостей ярмарки готовят мастер-классы, книжный клуб для детей, лотерею, лекции и квесты.