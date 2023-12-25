Депутат МГД Киселева: Развитие хоккея должно опираться на доступную инфраструктуру для бесплатных занятий

Развитие хоккея в столице должно опираться на доступную инфраструктуру для бесплатных занятий. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева. «Москва – это, без преувеличений, хоккейный город. У нас в него играют 139 тыс. детей и взрослых, только в системе Москомспорта бесплатно занимаются более 5 тыс. человек. И этот вид спорта должен развиваться и становиться популярнее. В Москве в зимний сезон работает 1,4 тыс. катков, а для профессиональных игр есть 88 ледовых полей. Инфраструктура для занятий на льду должна быть доступной. Каток рядом с домом означает, что на лед дети будут становиться рано, заниматься с удовольствием. Когда не нужно далеко ездить по жесткому расписанию, а просто брать коньки и бежать во двор к друзьям, любые, даже самые интенсивные, тренировки превращаются в счастье», – сказала Киселева.