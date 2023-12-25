В "Зарядье" открылась выставка в честь автора "Чебурашки" Леонида Шварцмана

«Лелечка часто говорил, что юмор спасет мир. А еще – смотрел на мир с широко распахнутыми глазами. К каждому человеку он относился любовно и уважительно. Из его открытости к людям и благоговения перед жизнью рождались живые и теплые персонажи, которых мы знаем и любим», — заявила племянница Шварцмана Яна Ларионова.