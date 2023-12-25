Более 1,8 миллиона уникальных пользователей посетили портал поставщиков в 2023 году

Количество уникальных посетителей столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тысяч по сравнению с прошлым годом и превысило 1,8 миллиона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Портал поставщиков позволяет госзаказчикам оперативно проводить закупки малого объема, а предпринимателям — расширять географию бизнеса, продвигать продукцию собственного производства и анализировать рынок через предложения конкурентов. Контракты заключают на платформе в электронном виде по типовым формам, что упрощает и ускоряет проведение сделок, а также обеспечивает безопасность для обеих сторон. Возрастающий интерес к порталу и его востребованность подтверждает статистика: за 2023 год ресурс посетили более 1,8 миллиона уникальных пользователей — на 500 тысяч больше, чем в 2022-м», — рассказал он.

Все сервисы портала поставщиков работают бесплатно. Чтобы стать поставщиком, достаточно пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Сейчас на платформе зарегистрировано более 325 тысяч предпринимателей со всей страны. Они предлагают свои товары, работы и услуги госзаказчикам из 40 субъектов Российской Федерации.

«Самыми активными остаются пользователи из Москвы и Московской области: они составили две трети уникальных посетителей портала за прошедший год. Однако ресурс популярен и в других регионах. В числе лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская и Свердловская области. Число пользователей из этих субъектов составило 262,4 тысячи, или около 15 процентов от общего количества уникальных посетителей», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Средний возраст большинства посетителей ресурса варьируется от 25 до 44 лет: таких пользователей почти 90 процентов. Из них 53 процента составляют мужчины и 47 процентов — женщины.

Для оптимизации работы на портале его цифровые возможности непрерывно развиваются: запускаются новые и обновляются существующие сервисы, добавил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев. Например, в этом году процедура регистрации поставщика сократилась в три раза, умный поиск стал учитывать опечатки и транслитерацию, а также заработал сервис сравнения товаров, который позволяет на одной странице сопоставить характеристики интересующей продукции. Эти возможности способствуют развитию платформы и привлечению новых пользователей: в среднем к ресурсу присоединяются 2,8 тысячи предпринимателей в месяц.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас его каталог продукции насчитывает более 2,5 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.