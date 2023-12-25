Более 4,5 млн сладких наборов выпустил столичный производитель к Новому году

Столичный производитель выпустил свыше 4,5 млн сладких подарочных наборов к Новому году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в Москве работает около 100 кондитерских предприятий, на которых заняты свыше 19 тыс. человек. Компании увеличивают ассортимент продукции и объемы выпуска, обеспечивая столицу и другие регионы страны конфетами, шоколадом, печеньем, вафлями, тортами и другими изделиями. Так, московские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры», имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 млн сладких подарков. Наборы от компаний «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» уже появились в магазинах по всей стране», – приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что фабрики холдинга изготавливают 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, 40 из которых собираются в Москве.

Предприятия также разрабатывают необычные упаковки для детских подарков, с которыми можно играть. Например, ежегодно подготавливают плюшевые игрушки – символы года, наполненные разнообразными сладостями. Набор «Обожайка» представляет собой шапочку с поднимающимися ушами и конфетами внутри, упаковку от подарков «Волшебный замок», «Рождественская ночь» и «Шоколадная фабрика» можно использовать в качестве домика для кукол, а изделиями «Матрешка» и «Лакомка» – украсить новогоднюю елку.