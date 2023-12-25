Размеры социальных выплат увеличатся в столице с 1 января 2024 года

В 2024 году в столице увеличат социальные выплаты для пожилых людей, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других категорий граждан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Речь идет о ежемесячных и единовременных выплатах москвичам. Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 тыс. 500 руб.», – говорится в материале.

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Сообщается, что в 2024 году проиндексируют социальные выплаты льготным категориям граждан, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам. Семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, ежемесячно начисляют доплату к пенсии до городского социального стандарта. В 2024 году он составит 24 тыс. 500 руб.

Кроме того, таким семьям предоставляют скидку в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском транспорте по социальной карте обоим родителям, ежегодную компенсационную выплату на покупку школьной формы. Все льготы назначают вне зависимости от материального положения. Если в семье не один ребенок с инвалидностью, выплату устанавливают на каждого из них.

«С 1 января 2024 года увеличатся городские социальные выплаты для семей с детьми. Единовременная компенсация на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка вырастет до 7 тыс. 293 руб., второго и последующих детей – до 19 тыс. 223 руб., при рождении или усыновлении одновременно трех и более детей – до 66 тыс. 279 руб. Ежегодные выплаты семьям, воспитывающим от 10 детей и больше, на День знаний и Международный день семьи составят 39 тыс. 767 руб. и 26 тыс. 513 руб. соответственно», – говорится в материале.

В следующем году город продолжит поддерживать нуждающиеся семьи. При среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума родители, воспитывающие детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 18 лет, могут обратиться за ежемесячным пособием в размере 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка. В 2024 году размер пособия составит 9 тыс. 793 руб., 14 тыс. 690 руб. и 19 тыс. 586 руб. соответственно. Сумма зависит от дохода семьи.

Так, единовременная выплата молодым нуждающимся семьям при рождении первого ребенка составит 113 тыс. 310 руб. Если родился второй ребенок, семья получит 158 тыс. 634 руб., третий и последующие дети – 226 тыс. 620 руб.

«В январе вырастут пособия на содержание детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемную семью, в семью патронатного воспитателя и усыновителям. Ежемесячные выплаты составят от 21 тыс. 873 руб. до 36 тыс. 454 руб. в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка, а также от количества детей, взятых на воспитание», – говорится в материале.

Сообщается, что вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям вырастет с 19 тыс. 965 руб. до 20 тыс. 964 руб. За воспитание ребенка с инвалидностью – с 33 тыс. 941 руб. до 35 тыс. 639 руб. Сумму выплачивают одному из приемных родителей (патронатных воспитателей), если в семье воспитываются один-два ребенка. Если их трое и больше, вознаграждение получают оба родителя за каждого ребенка.