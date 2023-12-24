Синоптик Тишковец оценил шансы зимы вернуться в Москву в конце года

Зима сможет лишь частично вернуться в столичный регион на исходе текущего года. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус одного до минус шести градусов, а днем — около нуля, — рассказал синоптик.

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Тишковец добавил, что циркуляция атмосферы в настоящее время по-прежнему определяется западным переносом влажных морских воздушных масс с Атлантики. Под их влиянием останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. В результате температурный фон превысит климатическую норму.

Однако под конец года среднесуточная температура воздуха станет отрицательной. Общее количество осадков в столичном регионе до конца года составит 7–10 миллиметров, а значит, высота снежного покрова увеличится с 20 до 23–25 сантиметров. При этом остается вероятность гололедицы.

Среди прочего Тишковец выделил нестабильное атмосферное давление. В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20–22 единицы ниже нормы. Однако в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.

Что касается прогнозов на январь, отмечает специалист, то год начнется не с лютых морозов, но с температурных показателей, близких к нулевой отметке. Январь в целом будет на четыре–пять градусов теплее нормы со средним значением осадков, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что новогодняя ночь в столичном регионе прогнозируется умеренно морозной, с небольшим снегом.