В Москве до экстремальных значений понизилось атмосферное давление

"Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 мм ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 мм ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 мм не хватило", - рассказал он.