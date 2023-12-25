Синоптики рассказали о перепадах от +1°C до –18°C на неделе в Кузбассе

В Кузбассе в ближайшие дни ожидаются перепады температуры от +1°C до –18°C.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 26 декабря в Кузбассе будет –5, –10°C, местами до –15°C, днем –4, +1°C. Местами прогнозируются туманы и изморозь, а на дорогах сохранится гололедица. Ветер прогнозируется южный с порывами до 12 м/с.

В среду, 27 декабря, ночью ожидается –3, –8°C, днем 0, –5°C. В этот день прогнозируются снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный с порывами до 17 м/с, а днем по югу в горах – 1–6 м/с.

В ночь на четверг, 28 декабря, будет –13, –18°C, местами –7, –12°C. Днем потеплеет до 0, –5°C, местами будет до –10°C. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем может пройти небольшой снег. Ветер ожидается западный с порывами ночью до 12 м/с, а днем – до 18 м/с.