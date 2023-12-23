Москва возглавила рейтинг мегаполисов БРИКС+

Москва заняла первое место в международном рейтинге City Human Potential Ranking по человеческому потенциалу, пишет пресс-служба мэрии столицы на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что эксперты организации оценили по 197 показателям 100 мегаполисов, принадлежащих странам БРИКС+. В частности, они учитывали развитие науки, технологий, сферы образования, рынка труда.

Специалисты использовали качественные и количественные индикаторы при составлении рейтинга, за основу для него были взяты два дополняющих друг друга подхода: «город для людей» и «люди для города».

Среди важных показателей, которые помогли Москве занять первое место в рейтинге, оказались развитие науки и инноваций, увеличение их доли в столичной экономике. Также была отмечена цифровизация.