Адреса для пунктов приема новогодних елок выбрали в проекте «Активный гражданин»

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали адреса, по которым разместятся пункты приема новогодних деревьев. После праздников все желающие смогут сдать елки, сосны и пихты на переработку.

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В голосовании проекта приняли участие более 190 тысяч человек. Они ответили, какие новогодние деревья поставят в этом году и где их обычно приобретают. Так, 79 процентов опрошенных приобретают елки на городских базарах, еще 12 процентов — в торговых сетях, а три процента — в интернет-магазинах. Еще пять процентов респондентов указали свой вариант ответа. Более 90 процентов проголосовавших выбрали адреса пунктов приема из предложенных вариантов, а остальные участники опроса предложили свои идеи.

Акция «Елочный круговорот» пройдет с 2 января по 25 февраля 2024 года. По ее правилам деревья на переработку нужно сдавать без мишуры и прочих украшений. Принятые деревья отправят на переработку, чтобы сделать из них щепу. Она используется в вольерах для животных, при благоустройстве улиц и экологических троп, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Вечерняя Москва» узнала у менеджера по продажам елок Владимира Ананича, на что обратить внимание при выборе главного новогоднего дерева, чтобы оно стояло как можно дольше.