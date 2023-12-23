Собянин назвал победителей волонтерского конкурса «Доброе сердце столицы»

Стали известны победители и призеры конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году участие в конкурсе приняло рекордное число команд.

— В этом году число участников рекордное — больше 25 тысяч. Призовые места заняли 36 заявок, — рассказал глава города.

В числе победителей Собянин отметил волонтерский отряд Центра «Предуниверсарий МАИ», который занял первое место в номинации «Добрая команда. Школа». В команду входят 44 человека, в числе которых как ученики школы, так и ее выпускники и администрация.

Также призером в номинации «Добрая команда. Колледж» стал волонтерский корпус Московского образовательного комплекса «Запад», который проводит мероприятия и акции в экологическом, патриотическом, социальном направлениях. А волонтерский отдел OHANA Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы стал призером в номинации «Добрая команда. Вуз» — ребята помогают иностранным слушателями подготовительного факультета института русского языка университета адаптироваться в Москве, рассказал мэр столицы в своем Telegram-канале.