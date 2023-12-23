Зрители назвали новогодней сказкой постановку «Щелкунчика» в метро Москвы

Зрители «Щелкунчика» на станции «Маяковская» и артисты Большого театра рассказали о своих впечатлениях от «Ночи метро», сообщает РЕН ТВ. Билеты на культурное мероприятие в столичной подземке распределялись случайным образом.

Волшебство происходит: кто бы мог подумать, что на станции метро мы сможем посетить балет «Щелкунчик», — рассказала одна из зрительниц.

Публика сравнила происходящее с новогодней сказкой. Ведущие солисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова отметили, что сцена на «Маяковской» была для них непривычной в плане размеров — она меньше их стандартной площадки примерно в 20 раз. Артисты похвалили игру оркестра и работу дирижера, хотя он и стоял к постановке спиной.

Билеты на балет достались тем, кто оставлял пожелания метрополитену на 2024 год в социальных сетях. Среди комментаторов провели розыгрыш, победителей определили случайным образом. Балет «Щелкунчик» на «Маяковской» состоялся в ночь на субботу, 23 декабря. Там оборудовали импровизированный зрительский зал, установили сцену и все необходимые для проведения постановки атрибуты.