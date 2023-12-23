Навка сообщила об участии Пескова в создании ее нового ледового шоу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поучаствовал в постановке одного из номеров к новому ледовому шоу супруги, олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Вечера на хуторе". Об этом жена пресс-секретаря президента России сообщила ТАСС. "Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Моя дочь помогала озвучивать хор", – отметила она. Отметим, что в Москве на арене "Мегаспорт" состоялась премьера ледового шоу "Вечера на хуторе". При этом постановку продемонстрируют на данной арене для зрителей до 7 января 2024 года. Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы с 22 декабря по 8 января ждут более 120 ледовых представлений на площадках фестиваля. В числе их авторов и постановщиков значатся такие именитые фигуристы, как многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев, а также олимпийская чемпионка Татьяна Навка.