Выходы со станции метро "Ботанический сад" откроют 24 декабря

Выходы со станции метро "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода откроют 24 декабря, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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В ведомстве подчеркнули, что пассажиры снова смогут строить удобные маршруты через обновленный переход. Кроме того, с 24 декабря около указанных выходов будут останавливаться автобусы 61, 71, 134, 195, 428, 533, 628, 643 и н6.