Москвичей пригласили на презентацию проекта межрелигиозного центра на ВДНХ

Событие будет проходить на выставке Московского архитектурного института «Храмовое зодчество» в павильоне № 57 ВДНХ. В основе концепции проекта лежит идея объединения всех традиционных религий нашей страны на площадке одного архитектурно-градостроительного ансамбля с общей парковой зоной и пешеходной набережной.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте тематической программы «Новый год в Москве» на международной выставке-форуме «Россия». По его словам, в рамках программы посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и встречах со звездами, посмотреть концерты и театральные представления. Праздничные мероприятия продлятся до 14 января.