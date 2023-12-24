В Москве реализовали более тысячи идей для улучшения движения на дорогах

Более тысячи изменений на столичных улицах и магистралях были внесены по проектам кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы пользоваться ими стало удобнее и комфортнее. Эти специалисты заботятся о комплексном подходе при проектировании дорожных схем, в котором учитывается мнение жителей. Кураторы всегда готовы к общению с горожанами, участвуют в рабочих группах управ и префектур, отвечают на письменные обращения, готовят план действий по изменению схем организации дорожного движения. Кроме того, под бдительным надзором кураторов ЦОДД проходит реализация разработанных проектов на всех этапах — от подготовки решений до согласования проведенных работ.

Сегодня в команде работает 41 специалист. Они отвечают за конкретные территории города: есть 12 окружных (по одному в каждом административном округе Москвы и двое в ЦАО) и 29 районных кураторов. Ежедневно они принимают более 65 сообщений из различных источников, следят за дорожной ситуацией и готовят предложения по изменению схем движения.

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Москвичи могут обратиться к куратору, например, для того, чтобы обустроить пешеходный переход там, где он необходим, или узнать о времени очных встреч в ситуационном центре ЦОДД. Оставить свое обращение по вопросам корректировки схемы движения можно по электронной почте: koordinator-codd@transport.mos.ru. В теме письма нужно обязательно указать свой округ и район.

Что изменилось на столичных улицах в 2023 году

Проекты кураторов ЦОДД направлены на снижение аварийности, сокращение времени в пути, создание безопасных и комфортных условий движения как пешеходов, так и водителей. Благодаря реализованным в этом году инициативам:

— движение на 12 участках магистралей стало более ровным, без чередования отрезков с разными скоростными режимами;

— для пешеходов в дорожной разметке организовали 218 островков безопасности;

— появилось 330 новых пешеходных переходов;

— ввели 25,99 километра выделенных полос, благодаря которым наземный городской транспорт может передвигаться без задержек;

— нанесли вафельную разметку на 37 перекрестках, чтобы потоки машин не перекрывали проезд друг другу;

— организовали 89 дополнительных полос движения, в том числе 19 на МКАД. Там, где физически расширить дорожное полотно нельзя, полосы делают уже, тогда этот участок смогут проехать больше автомобилей за одно и то же время;

— изменили специализацию полос на 75 участках, в том числе обустроили новые повороты или дополнительные ряды на перекрестках;

— отменили или разрешили маневры на 24 участках, чтобы сократить путь машин или сделать их проезд беспрепятственным;

— оборудовали свыше 11 тысяч парковочных мест, 121 место для электромобилей и 375 мест для резидентов;

— изменили скоростной режим на 73 участках и сделали движение на них более безопасным.

На каких улицах появились развороты, съезды и полосы

На Мичуринском проспекте и Озерной улице появилось четыре новых разворота и третья дополнительная полоса для машин, направляющихся в сторону Московской области, — она протянулась от улицы Светланова до МКАД. Благодаря этому водители в два раза быстрее проезжают к кольцевой магистрали, а пропускная способность Мичуринского проспекта в эту сторону увеличилась на 30 процентов. Также улучшилась транспортная связь между районами Раменки, Тропарево-Никулино и Очаково-Матвеевское. Для более чем 2,5 тысячи автомобилистов путь стал короче на шесть километров.

При поездках из Московской области теперь можно развернуться у домов 80 и 54, корпуса 1 по Мичуринскому проспекту. При движении из центра есть развороты перед перекрестком Мичуринского проспекта с улицей Удальцова у станции метро «Мичуринский проспект» и перед пересечением с Никулинской улицей.

Кроме того, теперь те, кто едет прямо по Никулинской улице в сторону Рябиновой, могут выехать на перекресток с Мичуринским проспектом с обеих полос, раньше такой маневр разрешено было совершать только с правой полосы. Левый поворот по двум полосам разрешен и с дублера Мичуринского проспекта на улицу Лобачевского к Аминьевскому шоссе.

По просьбе жителей для пешеходов обустроили новый наземный переход со светофором у дома 74 на Мичуринском проспекте.

По проекту ЦОДД открылся прямой съезд с МКАД на Калужское шоссе. Теперь автомобилистам требуется в два раза меньше времени для проезда в сторону области. Вместо двух полос на съезде обустроили три, поэтому этот участок проезжает большее количество машин за то же время. Раньше при съезде с внешней стороны МКАД нужно было двигаться по боковому проезду вдоль территории строительного рынка, из-за этого водители тратили больше времени, чтобы попасть на Калужское шоссе.

На Профсоюзной улице в районе дома 125, корпуса 1 обустроили дополнительную левоповоротную полосу. Благодаря этому водители на 25 процентов быстрее стали проезжать в сторону центра в часы пик. Также на 20 процентов увеличилась пропускная способность сложного участка, а перепробег сократился на один километр.

Раньше для разворота в сторону области водителям нужно было ехать до пересечения улиц Профсоюзной и Академика Капицы. Из-за этого создавалась дополнительная транспортная нагрузка в районе перекрестка и на соседних улицах.

Вместе с тем добавили ряд для выезда с улицы Академика Капицы на Профсоюзную. Более 300 машин в час теперь проезжают на 68 процентов быстрее, а пропускная способность участка увеличилась на 30 процентов.

На Садовом кольце в районе выезда из Добрынинского тоннеля по просьбам москвичей обустроили съезд на Житную улицу с двух полос вместо одной. Благодаря этому в два раза сократилась очередь из машин на съезде. Это позволило разгрузить движение на этом участке Садового кольца.

В Тимирязевском проезде и на Петровской площади вместо двустороннего движения сделали одностороннее. Теперь здесь перемещается меньше машин, скорость движения возросла, а студенты Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева могут безопасно передвигаться между учебными корпусами.

В Тимирязевском проезде машины теперь двигаются только от Петровской площади в сторону улицы Прянишникова. Это позволило исключить конфликтные ситуации при встречном разъезде транспорта и организовать 53 машино-места, в том числе шесть — для инвалидов. По Петровской площади организовали круговое движение.