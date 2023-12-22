Собянин: Четыре спорткомплекса с ледовыми катками будет построено в Москве до конца 2024 года

Более 20 спортивных комплексов с ледовыми катками было построено и введено в эксплуатацию в Москве с 2011 года, до конца 2024 года будет возведено еще четыре таких объекта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Москва – центр развития российского хоккея. Регулярно в него играют больше 139 тыс. детей и взрослых. Зимой работает почти 1,4 тыс. катков с искусственным и естественным льдом, часть из них – всесезонные. А для профессионального хоккея подойдет 88 ледовых полей. С 2011 по 2023 год в городе построили и ввели в эксплуатацию 23 спорткомплекса с ледовыми катками. До конца 2024 года возведем еще четыре таких объекта», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в системе Москомспорта на бесплатной основе хоккеем занимаются больше 5 тыс. человек.