Более 1,5 тыс. новогодних представлений ждет гостей фестивальных площадок «Путешествия в Рождество»

Более 1,5 тыс. новогодних представлений ждет гостей площадок юбилейного фестиваля «Путешествия в Рождество» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Встречи с Дедом Морозом, чайные тренды, выступления хедланеров, театрализованные представления – в столице проходит юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». Гостей ждет более 1,5 тыс. новогодних утренников с Дедом Морозом и Снегурочкой по всей Москве и богатая сценическая программа», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Тверской площади на протяжении всего фестиваля работает проект «Московское чаепитие». На сцене с 12:00 до 20:00 каждый день открывается чайная гостиная. Программа начинается с танцевальных мастер-классов – можно закружиться в ритме полонеза, мазурки и менуэта. С 15:00 до 19:00 каждый час проходит спектакль о чайных традициях, сюжет которого собран из воспоминаний москвичей, живших в 60-е годы прошлого века в Москве. В перерывах здесь читают отрывки из «Капитанской дочки», «Обломова», «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени». А еще – звучат истории бабушки – любимые сказки советских времен.

Также на Манежной площади гости смогут побывать на настоящем «Рождественском вокзале» в виде стилизованного перрона с часами и деревянным вагоном, который выполняет роль фотозоны и центральной сцены. Здесь будут проходить выступления музыкальных групп и спектакли уличных театральных коллективов – «Прогулки по Москве» театра теней Shadow Lab, «Петрушки» творческого объединения «Русская традиция», «Сказка вокзального фонаря» театра Happy People и «Рождество» театра «Ученый медведь». Они начинаются ежедневно в 17:00.

В пресс-службе рассказали, что маленьких гостей фестивальных площадок по выходным ждут персонажи сказок. С 30 декабря по 7 января в 14:00 здесь будут начинаться новогодние утренники. Так 30 декабря, 2 и 5 января детский праздник по всем адресам будет посвящен любимой и поучительной сказке «Морозко», 31 декабря, 3 и 6 января юные гости «Путешествия в Рождество» попадут в удивительный мир морозов и подснежников Самуила Маршака – для маленьких гостей пройдет утренник по мотивам «12 месяцев», а 1, 4 и 7 января в гости к ребятам придет «Снегурочка». В Парке Горького и 25 окружных площадках с 15:00 по выходным ребятам будут показывать рождественские спектакли, в которых всегда торжествует добро и справедливость. Например, в эту субботу, 23 декабря, в Парке Горького музей-театр «Булгаковский Дом» покажет «Белую сказку». На Ореховом бульваре Театр Сергея Котюха познакомит ребят с «Госпожой Метелицей». А для гостей площадки на ул. Ключевая «Страна Счастья» подготовила музыкальное представление «Как Емеля из царства печек Москву спасал».

Кроме этого, в воскресенье, 24 декабря, в сквере у Гольяновского пруда тульский театр «Витраж» познакомит с «Помощницей Деда Мороза». На ул. Перерва «Воздушные люди» пригласят в «Сказку сказок». На ул. Профсоюзная театр кукол «Дружба» подружит ребят с «Морозом Ивановичем». С 16:00 до 19:00 на уличных площадках – время для самых маленьких. Здесь предусмотрена интересная анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Как уточняется, до 7 января все выходные с 18:00 на площадках «Путешествия в Рождество» будут выступать топовые хедлайнеры России. В пятницу, 22 декабря, в 16-м микрорайоне Зеленограда для гостей фестиваля концерт даст Chris Yank. 23 декабря в субботу на ул. Сухонская выступит Amirchik. В воскресенье, 24 декабря, Олег Майами будет в проезде Серебрякова. Егора Шипа ждут 23 декабря на площадке по ул. Перерва, Drumma Queens – в субботу на ул. Адмирала Руднева. 17:00 – время, когда к пульту выходит диджей и начинается танцевальная программа. В числе приглашенных звезд каждые выходные: DJ Deffot, DJ Showb, DJ Pride, DJ Romanov.