В Москве пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Второй Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в московском Цифровом деловом пространстве 23-25 февраля 2024 года. В программе мероприятия - около 20 картин о действующих лицах специальной военной операции на Украине, а именно солдатах, врачах, волонтерах, военкорах и деятелях мира культуры. Авторами фильмов выступили в том числе независимые документалисты и зарубежные режиссеры. В рамках фестиваля также пройдут встречи с создателями и героями картин, круглые столы с экспертами.

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Первый фестиваль "Время героев" стартовал в феврале 2023 года, его участниками стали телеведущий Борис Корчевников, актриса Яна Поплавская, актер Александр Мартынов и другие знаменитости. В течение прошедшего года мероприятие прошло во многих городах страны - Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, а также посетило Донбасс. Помимо этого, фестиваль был организован на территории Турции. В общей сложности мероприятие посетили более 11 тыс. человек.