Победителей новогоднего конкурса рисунков наградили в Музее Победы
Торжественная церемония награждения победителей Международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы» состоялась в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 22 декабря, сообщили в пресс-службе музея.
— Я хочу, чтобы вы стали настоящими друзьями Музея Победы, чтобы в следующем, 2024 году вы знали, что Музей Победы — это ваш второй дом, и вы можете приехать к нам в любой момент и мы будем вам очень-очень рады, как старым добрым друзьям. Спасибо всем за участие в конкурсе, — обратился директор музея Александр Школьник к победителям.
Авторов лучших работ также поздравили и наградили памятными призами и подарками главный Дед Мороз столицы, представители Фонда Оксаны Федоровой, газеты «Аргументы Недели» и другие почетные гости.
На прошлой неделе в Музее Победы открылась выставка «Новый год. Тыл приближает Победу» о подготовке к зимнему празднику во времена Великой Отечественной войны. Гости экспозиции смогут увидеть порядка шестидесяти экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао: самодельные елочные украшения, кондитерские изделия и праздничные открытки.