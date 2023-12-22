Победителей новогоднего конкурса рисунков наградили в Музее Победы

— Я хочу, чтобы вы стали настоящими друзьями Музея Победы, чтобы в следующем, 2024 году вы знали, что Музей Победы — это ваш второй дом, и вы можете приехать к нам в любой момент и мы будем вам очень-очень рады, как старым добрым друзьям. Спасибо всем за участие в конкурсе, — обратился директор музея Александр Школьник к победителям.