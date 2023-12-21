Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернутся морозы и снегопады

— 23 декабря в столице ожидается облачная погода, ночью будет идти мокрый снег, сначала он будет небольшим, а потом станет умеренным. А днем будут осадки в виде снега, местами он пройдет достаточно сильно, налипнет на провода и ветки деревьев, — отметила Позднякова. — Температура в дневные часы будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от плюс 1 до минус 2.