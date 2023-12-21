Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву вернутся морозы и снегопады
В выходные погоду в столице будет определять атлантический циклон, в систему которого вольется еще порция теплого воздуха с Каспия и с юга европейской части России. Об этом «Вечерней Москве» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в субботу целый день будет идти мокрый снег с дождем.
— 23 декабря в столице ожидается облачная погода, ночью будет идти мокрый снег, сначала он будет небольшим, а потом станет умеренным. А днем будут осадки в виде снега, местами он пройдет достаточно сильно, налипнет на провода и ветки деревьев, — отметила Позднякова. — Температура в дневные часы будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от плюс 1 до минус 2.
Эта отрицательная температура местами будет способствовать образования гололедицы. А выпавший к началу ночи воскресенья снег создаст условия для образования снежного наката, предупредила метеоролог.
В воскресенье осадки продолжатся и станет еще холоднее. В столицу вернутся морозы, сообщила специалист.
— Ночью в воскресенье продолжит идти интенсивный снег, а днем осадки будут умеренными. Температурный режим существенно изменится. В ночные часы температура будет минус 3–5 градусов, а днем — минус 2–4, по области столбики термометра покажут около семи градусов ниже нуля. Гололедица сохранится. Погода постепенно вернется к климатической норме. В столицу снова вернутся морозы, — заверила Позднякова.
Кроме того, в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до воскресенья, 24 декабря.