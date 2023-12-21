В Москве до конца 2023 года будет открыто 17 новых центров московского долголетия, их общее количество достигнет 120, что позволит максимальному количеству москвичей старшего возраста сохранить активный образ жизни. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«За пять с половиной лет работы «Московское долголетие» значительно окрепло – если сначала это были единичные секции, кружки в действующих учреждениях культуры, социальных учреждениях, уличные площадки, то теперь проект развивается в том числе и в формате отдельных современных районных центров, особенность которых заключается в том, что занятия по интересам организуют сами участники. Появление еще 17 новых центров изменит жизнь тысяч пенсионеров: теперь у них в районе будет такая площадка, где можно провести время с пользой для души и тела», – сказала Гусева.

Видео дня

Она напомнила, что до конца года в Москве число центров достигнет 120.

«По определению мэра Москвы Сергея Собянина, это уже целая экосистема. «Московское долголетие» будет развиваться, и в его активности будет вовлечено еще больше горожан старшего возраста. А активный образ жизни, как в физическом, так и в социальном плане, позволит продлить полноценный, интересный, наполненный событиями «третий возраст», – подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, проект «Московское долголетие» показал, что столичные пенсионеры готовы включаться в любые активности, не сидеть дома, учиться, заниматься творчеством, ездить в познавательные поездки, ходить на прогулки и осваивать всевозможные виды спорта.