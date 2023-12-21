Гостям фестиваля "Путешествие в Рождество" покажут более 120 ледовых представлений

Более 120 ледовых шоу покажут на трех площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 22 декабря по 8 января, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представления пройдут на катке на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан и Марьино. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте "Московских сезонов". Зрители смогут посмотреть "Щелкунчика", "Белоснежку", "Золушку", "Царевну-лягушку" и "Золотой ключик". Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Они представят ледовые шоу, показанные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры. Представления будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00. Среди авторов и постановщиков шоу – олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев. Для удобства зрителей установили трибуны. На площади Революции они рассчитаны на 800 человек, а на двух других – на 400. Билеты на спектакли можно купить за 100 рублей в день представления в пунктах проката коньков. Для всех желающих на 15 катках фестиваля "Путешествие в Рождество" проводятся мастер-классы по фигурному катанию. Они проходят по воскресеньям по предварительной регистрации. Ранее сообщалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям множество мероприятий. На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки. Боярскую Москву можно увидеть на площади Революции. Здесь можно научиться делать сувениры в духе XVI–XVII веков, ватные игрушки и настольный театр теней.