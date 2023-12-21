День финансовой грамотности пройдет в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"

Посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут бесплатно получить финансовые знания от ведущих экспертов в пространстве Москвы 21 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Здесь пройдет серия просветительских мероприятий, которая была организована городским департаментом финансов совместно с московским центром финансовой грамотности. Мероприятия пройдут с 12:30 до 18:00, вход свободный. Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что в преддверии праздников просветительская программа будет подготовлена в новогодней тематике. "Мероприятия пройдут в интерактивном формате и будут открыты для доступны всем желающим. Наши эксперты помогут жителям весело и легко погрузиться в мир финансов, провести время с пользой", – добавила она. Так, юные гости смогут принять участие в тактильной игре "Угадай что?", в котором им предстоит на ощупь определить, какой предмет, связанный с экономикой и финансами, лежит в ящике. Также им нужно будет придумать короткую новогоднюю историю. Помимо этого, все желающие смогут поучаствовать в квизе "Новогодние финансы" и посетить мастер-класс по декору шопера. В завершение марафона посетители встретятся с телеведущей Светланой Зейналовой, которая в формате интервью поделится секретами и советами по ведению личного бюджета. Отмечается, что мероприятия в рамках Дня финансовой грамотности состоятся еще на нескольких городских площадках. Например, на базе библиотек специалисты столичного центра финансовой грамотности проведут занятия с детьми в рамках совместного со департаментом культуры Москвы проекта "Финансовая грамотность в московских библиотеках". Ознакомиться с другими городскими проектами по повышению финансовой грамотности можно на портале "Открытый бюджет города Москвы" и в телеграм-канале московского департамента финансов. Ранее сообщалось, что сотрудники столичных организаций смогут повысить уровень финансовой грамотности прямо на рабочих местах. Компании могут выбирать интересующие их темы, регулярность встреч и удобный формат. Занятия будут проводиться очно и дистанционно. Елена Зяббарова также рассказала, что сотрудники столичного департамента финансов и центра финансовой грамотности Москвы в рамках нового проекта расскажут студентам, как психология влияет на личные сбережения, какие кредиты можно назвать хорошими и плохими, почему важно составлять финансовый план и какие навыки будут востребованы на рынке труда.