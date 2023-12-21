Столичные учреждения культуры приглашают на мероприятия в канун Нового года

Столичные парки, культурные центры и музеи традиционно подготовили познавательную программу в преддверии Нового года. В период до 31 декабря горожан приглашают посетить мастер-классы, театрализованные представления, анимационные программы, кинопоказы и другие мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Нет ни одного культурного учреждения, которое в этом году осталось в стороне от предновогодней повестки. Столичные галереи, культурные центры, музеи, дома культуры и парки будут дарить москвичам и их детям праздничное настроение и предлагать интересные занятия. Все мероприятия можно посетить бесплатно», – приводятся в сообщении слова министра Правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

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Так, галерея «Богородское» до 29 декабря приглашает принять участие в предновогодней упаковке подарков в творческой мастерской. На ней гости узнают секреты сочетания различных фактур и цветов. Все материалы им предоставят на мастер-классе. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как сообщается в материале, концерт «Внуковский переполох» по мотивам мультфильма «Снеговик-почтовик» состоится 22 декабря в 18:00 в культурной центре «Внуково». Ученики творческих студий представят публике свои таланты. Для гостей перед спектаклем (в 17:00) также проведут мастер-класс. Вход на праздник свободный.

Во дворе культурного центра «Интеграция» 23 декабря в 12:00 пройдет инклюзивная анимационная программа «Новогодняя сказка». Дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а знакомые персонажи проведут конкурсы и игры. Все гости получат сувениры. Вход свободный.

«Разгадать загадки, ребусы, решить новогодний кроссворд и поиграть в игры 24 декабря с 12:00 до 16:00 приглашает галерея «Загорье». Кроме того, гости смогут побороться в турнире за звание лучшего помощника Деда Мороза, создать уникальную снежинку своими руками, принять участие в лотерее. На мероприятие необходимо зарегистрироваться», – говорится в материале.

Отмечается, что большая новогодняя ярмарка пройдет 23 и 24 декабря с 11:00 до 18:00 в культурном центре «Ивановский». Свыше 40 авторов и мастеров выставят на продажу игрушки, сладости и свечи ручной работы, медальоны с символами Нового года, сумки, наклейки и многое другое. Кроме того, пройдут мастер-классы по изготовлению новогодних подарков. Вход свободный. А 25 декабря в 17:00 в Центре культуры и спорта состоится New Year party. Участники детского английского клуба покажут музыкальные спектакли на иностранном языке. Для гостей проведут новогоднюю викторину.

Помимо этого, в центре с 25 по 30 декабря будут открыты выставки «Чудеса зимы» и «В гости к Снежной королеве» художников-любителей и учеников изостудии. Посетители смогут увидеть сюжеты о жизни зверей и птиц в холодное время года, иллюстрации к русским сказкам, зимние пейзажи, жанровые сценки и новогодние натюрморты. Вход на все мероприятия свободный.

На праздничный концерт «Новогодний музыкальный подарок» приглашает 26 декабря в 17:00 культурный центр «Меридиан». Гости услышат лучшие произведения русских и зарубежных композиторов разных лет в исполнении коллектива вокально-оперной студии. Необходимо зарегистрироваться.

Как уточняется в материале, в культурном центре «Вдохновение» 30 декабря состоятся новогодние кинопоказы. В 12:00 здесь можно будет увидеть фильм «Телеграмма» режиссера Ролана Быкова 1971 года. Предварительно лекцию прочитает киновед, режиссер и писатель Наталья Андропова. Необходима регистрация. В 18:00 покажут мелодраматическую комедию «Рождество в Коннектикуте» 1945 года режиссера Питера Годфри. Для посещения нужно зарегистрироваться.

«Сад имени Баумана приглашает 22 декабря с 17:00 до 22:00 на парковый бал-маскарад в атмосфере предновогодней столицы XIX века. В рамках проекта «Усадьбы Москвы. Зима» на центральной аллее пройдут масштабный праздник с актерами в исторических костюмах, мастер-класс по танцам, детские программы, костюмированные интерактивы и музыкальные выступления. Вход свободный. Для посещения катка необходимо оформить гостевой билет на сайте сада», – говоритя в сообщении.

Как указано в материале, 23 декабря в 18:00 на дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно» начнется программа «Музыкальный эксперимент». Гостей ждут выступления модных диджеев, световое и проекционное шоу. Неповторимую атмосферу карнавала создадут артисты в костюмах и ростовые куклы. Кроме того, на площади будет работать чайная, а в подземном пространстве музея все желающие смогут отправить новогодние открытки друзьям и близким. Эти представления пройдут в рамках проекта «Усадьбы Москвы. Зима».

Также праздничные гулянья пройдут в музее-заповеднике «Коломенское» 23 и 24 декабря с 12:00 до 17:00 на сцене у дворца царя Алексея Михайловича. Посетители будут водить хороводы, смогут принять участие в народных играх и забавах. Для гостей откроются тематические фотозоны.

В саду «Эрмитаж» продолжается зимний фестиваль WinterFest. В шатре у театра «Сфера» 23 декабря в 13:00 пройдет спектакль «Джельсомино в Стране лжецов», а 24 декабря в 14:00 там же можно принять участие в занятии по декорированию новогодней атрибутики. 30 декабря с 14:00 до 16:00 площадку посетят Дед Мороз и Снегурочка (в программе возможны изменения).