В Музее Победы установили 10-метровую новогоднюю ель

В Музее Победы в среду, 20 декабря, установили 10-метровую елку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Это событие стало одним из главных этапов в подготовке к зимним праздникам. Помочь нарядить новогоднюю красавицу пришли московские школьники и волонтеры музея. Сейчас подготовка в учреждении идет полным ходом.

Руководитель проекта «Елка Победы» Мария Гуменюк рассказала, что «ждет в гости ребят в эти предновогодние дни». Для них в музее установили новогодний почтовый ящик Деда Мороза, проводили мастер-классы, полным ходом идет подготовка к старту квеста «Елка Победа. Звезда Героя».

14 декабря в Музее Победы открылась выставка «Новый год. Тыл приближает Победу» о подготовке к зимнему празднику в годы Великой Отечественной войны. На ней посетители увидят шестьдесят экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао: самодельные елочные украшения, кондитерские изделия и праздничные открытки.