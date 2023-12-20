Компания "Россия" отменяет несколько авиарейсов в Пекин

Авиакомпания "Россия" (входит в состав группы "Аэрофлот") отменит ряд рейсов из Красноярска, Иркутска и Владивостока в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в красноярском и владивостокском аэропортах. "Россия" вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов", - указывается в публикации. Согласно информации агентства, авиаперевозчик не успел своевременно заключить необходимые договоры, тем самым не выполнив требования принимающей полеты страны. По словам собеседника агентства, пассажиры отмененных авиарейсов будут доставлены в китайскую столицу и обратно альтернативными рейсами. Официальных комментариев от китайской стороны пока не поступало. Некоторое время назад три международных московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково) отменили и задержали по меньшей мере 38 рейсов в связи с разбушевавшейся непогодой.