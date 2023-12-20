Новый корпус Третьяковской галереи в Москве сдадут весной 2024 года

"Мы ускоряемся с Третьяковской галереей и в первом квартале следующего года мы планируем его завершить", - сказал руководитель госкомпании.

"Планируем весной документальное завершение, чтобы музей подготовил свои экспозиции, чтобы в 2024 году полноценно начать принимать посетителей", - сказал он.

В здании нового корпуса будут организованы выставочные пространства, разместятся реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив. Проект предусматривает строительство 57-метрового стеклянного пешеходного перехода между историческим зданием и новым корпусом.

Новый корпус Третьяковской галереи расположен на Кадашевской набережной недалеко от исторического здания музея в Лаврушинском переулке. Первые разговоры о строительстве этого корпуса велись еще в 1998 году, работы начались только в 2014 году, а после этого проект превратился в долгострой. В 2021 году объект поручили "Единому заказчику".