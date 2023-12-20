Собянин открыл новый центр московского долголетия в районе Измайлово
19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр московского долголетия в районе Измайлово. Также глава города сделал ряд заявлений в соцсетях.
Московские дедушки и бабушки — одни из самых активных горожан. Чего только они не делают каждый день! Шьют, вяжут, изучают английский язык, увлекаются компьютерной и финансовой грамотностью, отправляются изучать районы на экскурсиях и во время занятий ходьбой...
Словом, столичные пенсионеры сегодня радуют себя и близких. Помогают им в этом центры московского долголетия. Один из них вчера открылся в столичном районе Измайлово, в помещении бывшего загса. В клубном пространстве создана максимально открытая и дружелюбная среда. Первым поздравить посетителей центра с новосельем приехал Сергей Собянин.
— Для мероприятий есть просторный актовый зал. Тренировки можно проводить в спортивном и тренажерном залах, а в шумной гостиной играть в бильярд и делиться новостями, — оценил новый центр глава города и пообщался с его посетителями.
Он поблагодарил их за тепло и уют в домах и клубных пространствах «Московского долголетия», за активную жизненную позицию и умение радовать других своей заботой, мастерством, талантами и умениями.
До конца нынешнего года таких пространств в столице станет больше — заработают еще 17 центров московского долголетия. Таким образом их общее число по всей столице составит 120. Действуют они почти в каждом районе мегаполиса.
Мэр напомнил, что городскому проекту «Московское долголетие» идет уже шестой год. За это время к нему присоединились больше полумиллиона жителей. Приходить в них удобно — все они располагаются поближе к домам горожан, в любимых и знакомых местах в районе.
— Центры будут работать и в новогодние праздники, — пообещал Собянин.
А в соцсетях глава города анонсировал праздничную программу, которую Москва подготовила в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. В эти выходные и все каникулы горожан и гостей столицы ждут встречи с олимпийскими чемпионами, тренерами, а также квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка».
Кроме того, вчера Сергей Собянин объявил об открытии эндоскопического центра в МКНЦ имени Логинова.
Высокая награда
19 декабря мэр вручил награды России и города. Так, гендиректору «Вечерки» Георгию Рудницкому глава города передал благодарность президента РФ коллективу издания. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден замгендиректора Владимир Манжула. Почетного звания «Заслуженный журналист РФ» удостоены обозреватель «Вечерней Москвы» Наталья Покровская и старший обозреватель Ольга Кузьмина. Благодарностями отмечены и другие сотрудники газеты.