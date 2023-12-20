19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр московского долголетия в районе Измайлово. Также глава города сделал ряд заявлений в соцсетях.

Московские дедушки и бабушки — одни из самых активных горожан. Чего только они не делают каждый день! Шьют, вяжут, изучают английский язык, увлекаются компьютерной и финансовой грамотностью, отправляются изучать районы на экскурсиях и во время занятий ходьбой...

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Словом, столичные пенсионеры сегодня радуют себя и близких. Помогают им в этом центры московского долголетия. Один из них вчера открылся в столичном районе Измайлово, в помещении бывшего загса. В клубном пространстве создана максимально открытая и дружелюбная среда. Первым поздравить посетителей центра с новосельем приехал Сергей Собянин.

— Для мероприятий есть просторный актовый зал. Тренировки можно проводить в спортивном и тренажерном залах, а в шумной гостиной играть в бильярд и делиться новостями, — оценил новый центр глава города и пообщался с его посетителями.

Он поблагодарил их за тепло и уют в домах и клубных пространствах «Московского долголетия», за активную жизненную позицию и умение радовать других своей заботой, мастерством, талантами и умениями.

До конца нынешнего года таких пространств в столице станет больше — заработают еще 17 центров московского долголетия. Таким образом их общее число по всей столице составит 120. Действуют они почти в каждом районе мегаполиса.

Мэр напомнил, что городскому проекту «Московское долголетие» идет уже шестой год. За это время к нему присоединились больше полумиллиона жителей. Приходить в них удобно — все они располагаются поближе к домам горожан, в любимых и знакомых местах в районе.

— Центры будут работать и в новогодние праздники, — пообещал Собянин.

А в соцсетях глава города анонсировал праздничную программу, которую Москва подготовила в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. В эти выходные и все каникулы горожан и гостей столицы ждут встречи с олимпийскими чемпионами, тренерами, а также квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка».

Кроме того, вчера Сергей Собянин объявил об открытии эндоскопического центра в МКНЦ имени Логинова.

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